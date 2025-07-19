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19 июля 2025, 17:30

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: трансляция боя в прямом эфире

Усик и Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в субботу, 19 июля. Вечер бокса состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало главного события по московскому времени — ориентировочно после 0.00 20 июля.

Усик владеет поясами по версиям WBA, WBO, WBC. Дюбуа принадлежит чемпионский пояс по версии IBF, который Александр оставил без защиты летом 2024 года во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик vs Дюбуа. В России официальной трансляции боя не запланировано, в прямом эфире его покажет ряд тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

38-летний Усик в профессиональной карьере провел 23 боя, все завершились победой (14 нокаутом).

27-летний Дюбуа в профессиональном рекорде имеет 22 победы (21 нокаутом) и два поражения.

Первый бой между Усиком и Дюбуа в августе 2023 года закончился досрочной победой Александра в восьмом раунде.

Александр Усик&nbsp;&mdash; Даниель Дюбуа.Александр Усик — Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция боя-реванша
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Александр Усик
Даниель Дюбуа
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