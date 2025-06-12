Костя Цзю: «Обещал маме, что в бокс не вернусь. Даже если 100 миллионов долларов дадут, откажусь»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» на фестивале «Движение» высказался о возвращении в профессиональный бокс.

— В последнее время модно возвращаться в бокс в солидном возрасте. Поступали ли вам такие предложения? Было ли желание?

— Я обещал своей маме, что она больше не увидит меня в ринге. Она сказала мне: «Сына, прошу тебя, я не хочу больше это переживать». Никакие деньги не вернут меня туда. Если мне предложат 10 миллионов долларов, откажусь. Дадут 100 миллионов — тоже откажусь. Потому что я обещал маме.

Последний поединок Цзю провел против британца Рикки Хаттана в 2005 году. Всего за карьеру на счету боксера 31 победа и 2 поражения.