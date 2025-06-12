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Костя Цзю: «Зовут в политику, но я не буду туда лезть — дал себе обещание»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» на фестивале «Движение» оценил работу министра спорта РФ и президента ОКР Михаила Дегтярева.

— Как оцените работу Дегятрева?

— Не могу оценить работу, не имею даже права — это не мое. Я поддерживаю людей. Если они довольны, то это самое главное. Но я никогда не пойду в политику, я дал себе обещание. Не буду лезть туда. Меня зовут, но я не хочу. Мне хочется быть самим собой и получать удовольствие от каждого прожитого дня со своими поклонниками и семьей.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров во многих видах спорта.

14 мая 2024 года Дегтярев был назначен на пост министра спорта РФ. В декабре того же года года специалист избран на должность президента ОКР.

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Бокс
Костя Цзю
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