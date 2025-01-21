Цзю не верит в возвращение Владимира Кличко на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении на ринг украинского боксера Владимира Кличко.

«Честно, не верю в его возвращение. Не знаю, зачем ему это надо. Какая мотивация? Просто не понимаю эти вещи», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее менеджер украинского боксера Кличко Тим Лоффлер сообщил, что спортсмен готов возобновить карьеру после 8-летней паузы.

48-летний украинец ушел из спорта в 2017 году после поражения в поединке с британским боксером Энтони Джошуа. За свою карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Александр Абустин