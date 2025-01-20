На Пятом Всероссийском боксерском форуме пройдет «Ночь чемпионов IBA»

Вечером 31 января на Пятом Всероссийском боксерском форуме пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA».

Главным событием вечера станет поединок обладателя пояса WBA в бриджервейте, двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпиады-2020, чемпиона Европы-2024, россиянина Муслима Гаджимагомедова (5-0, КО 3) и боксера из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13). В соглавном бою вечера бокса россиянин Артем Сусленков (11-0, КО 7) сразится за пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи (15-3-1, КО 11).

Пятый Всероссийский боксерский форум проходит в Москве в Центре международной торговли с 31 января по 2 февраля 2025 года. В форуме примут участие более 500 делегатов: представители всех региональных федераций, титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры.