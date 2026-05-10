Чимаев и Стрикленд прибыли на арену на бой в рамках турнира UFC 328

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев прибыл в спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США) на поединок с американцем Шоном Стриклендом.

32-летний Чимаев появился в окружении членов своей команды.

Также на арену прибыл и его соперник. 35-летний Стрикленд приехал в том числе вместе с супругой.

Ранее на пресс-конференции в преддверии поединка между бойцами произошла словесная перепалка. На битве взглядов Чимаев ударил соперника ногой.

Титульный бой в среднем весе пройдет 10 мая. Ориентировочное начало поединка Чимаев — Стрикленд — около 6.00 мск.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max