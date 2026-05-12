Шумков проведет бой за пояс WBA Gold с Оливо на турнире в Екатеринбурге

Российский боксер Всеволод Шумков выйдет на ринг против американца Кристиана Оливо в соглавном поединке турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC.

Вечер бокса пройдет 30 мая. Шумков и Оливо сразятся за пояс WBA Gold в категории до 57,2 кг. Этот титул принесет позицию в топ-10 мирового рейтинга WBA.

У 24-летнего Шумкова 3 победы на профессиональном ринге. Он является мастером спорта международного класса, чемпионом России, Европы и победителем чемпионата мира-2025. На счету 27-летнего Оливо 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Главным событием турнира RCC в Екатеринбурге станет бой между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять титулы Бивола по версиям WBA и IBF, а также пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

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