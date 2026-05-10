Дюбуа нокаутировал Уордли в поединке за титул WBO

Британский боксер Даниэль Дюбуа победил своего соотечественника Фабио Уордли в поединке за титул WBO в супертяжелом весе.

Бой состоялся в Манчестере. 28-летний Дюбуа покаутировал 31-летнего соперника в 11-м раунде и стал новым чемпионом.

Уордли потерпел первое поражение на профессиональном ринге, также у него 20 побед, в том числе 19 досрочных. Еще один бой завершился вничью.

Дюбуа одержал 23-ю победу (22-ю — нокаутом) при трех поражениях.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max