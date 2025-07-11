Чемпиона WBA Дэвиса арестовали за избиение бывшей девушки

Американский боксер Джервонт Дэвис арестован во Флориде за домашнее насилие, сообщает The Guardian.

По информации источника, спортсмен избил свою бывшую девушку возле ее дома в День отца, 15 июня, когда приехал забрать общих детей по случаю праздника. Между родителями возникла ссора, после чего Дэвис ударил девушку по затылку и дал ей пощечину, в результате чего у нее оказалась повреждена губа.

Боксер был взят под стражу спустя почти месяц после инцидента — утром 11 июля.

30-летний Дэвис является действующим чемпионом мира по версии WBA Super в легкой весовой категории. На профессиональном уровне он одержал 30 побед, один бой с его участием завершился ничьей.