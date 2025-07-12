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12 июля 2025, 18:40

Сауль Альварес поставил 500 тысяч долларов на победу Усика над Дюбуа

Алина Савинова

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес поставил крупную сумму денег на реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа.

Поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится в ночь с субботы на воскресенье (с 19 на 20 июля) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Альварес сделал ставку на победу Усика в размере 500 тысяч долларов. Если прогноз мексиканца сбудется, то он получит 630 тысяч долларов.

«За последние пять лет Усик побеждал лучших. У Александра великолепная выносливость, он очень техничный и умный. Поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, ты молодец!» — написал Альварес в своих соцсетях.

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38-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. На его счету за карьеру 23 победы и ни одного поражения. 27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. В его активе 22 победы при двух поражениях. В первом поединке между боксерами, который прошел в 2023 году, украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа
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Александр Усик
Даниель Дюбуа
Сауль Альварес
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