Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

9 июля 2025, 00:18

Мусаев проведет бой с Боррего 22 июля в Душанбе

Российский боксер Вадим Мусаев (12-0, КО 8) проведет бой против мексиканца Хосе Мигеля Боррего (22-4, КО 18) за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг. Поединок пройдет в рамках турнира Центральноазиатского международного экономического форума 22 июля в Душанбе.

В главном бою бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усманов (10-0, КО 5) из Таджикистана в 10-раундовом поединке проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо (11-1, КО 6).

В соглавном событии бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев (4-0, КО 2) из Таджикистана проведет бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в первом тяжелом весе против нигерийца Соломона Адебайо (14-0, КО 13).

Турнир 22 июля в Душанбе будет организован промоутерскими компаниями СОЮЗ и IB Challenger при поддержке главы IBA Умара Кремлева и Международной ассоциации бокса.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Мусаев
Хосе Мигель Боррего
Бокс
Кристофер Муафо
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Спартак» покупает второго Солари, ЦСКА и «Зенит» готовы перехватить у «Динамо» защитника. Трансферные слухи РПЛ
Депутат ГД заявил о праве Овечкина не обматывать клюшку радужной лентой
FT узнала о надеждах союзников Киева согласовать с Трампом гарантии безопасности
Боец UFC Хамзат Чимаев опроверг слухи о гибели в ДТП
Минимум два человека погибли при сходе двух поездов с рельсов в Испании
Вяльбе исключила выдачу новых нейтральных статусов российским лыжникам
Популярное видео
У «Драконов» новый тренер
У «Драконов» новый тренер
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Что происходит в московском «Динамо»?
Что происходит в московском «Динамо»?
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мексиканский боксер умер в США через несколько часов после проигранного боя

Чемпиона WBA Дэвиса арестовали за избиение бывшей девушки

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости