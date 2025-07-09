Мусаев проведет бой с Боррего 22 июля в Душанбе
Российский боксер Вадим Мусаев (12-0, КО 8) проведет бой против мексиканца Хосе Мигеля Боррего (22-4, КО 18) за пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг. Поединок пройдет в рамках турнира Центральноазиатского международного экономического форума 22 июля в Душанбе.
В главном бою бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усманов (10-0, КО 5) из Таджикистана в 10-раундовом поединке проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо (11-1, КО 6).
В соглавном событии бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев (4-0, КО 2) из Таджикистана проведет бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в первом тяжелом весе против нигерийца Соломона Адебайо (14-0, КО 13).
Турнир 22 июля в Душанбе будет организован промоутерскими компаниями СОЮЗ и IB Challenger при поддержке главы IBA Умара Кремлева и Международной ассоциации бокса.