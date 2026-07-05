Мурат Гассиев: «Травма Тони Йока никак не сбила с настроя. В боксе такое бывает»

Чемпион WBA в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев прокомментировал травму олимпийского чемпиона-2016, чемпиона мира-2015 француза Тони Йока.

Эти боксеры должны были встретиться 11 июля в Москве в главном событии турнира «IBA.PRO 19». В начале июля стало известно, что Йока не сможет принять участие в поединке из-за травмы спины. В настоящий момент ведется поиск нового соперника для Гассиева.

«Травмы случаются. Они были и у меня, бои переносились. Я абсолютно нормально воспринимаю эти моменты. И у меня могла бы быть травма. Так что к нему вопросов нет. Сейчас активно ведутся переговоры с потенциальными соперниками. Ситуация со срывом боя с Йока никак не повлияла на меня психологически. Я продолжаю тренироваться и готовиться на 11 июля. Ни в коем случае меня это никак не сбило с настроя. Подготовка прошла на отлично. Я готов к любому сопернику. Да, весь лагерь был подстроен под Йока, но я готов адаптироваться под любого», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

По данным The Ring, соперником Гассиева может стать британец Джозеф Джойс (16-4, КО 15).

2 июля Гассиеву был присвоен статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. 32-летний россиянин провел за карьеру 36 боев — 33 победы, 2 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.