Гассиев стал полноценным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA

Россиянину Мурату Гассиеву присвоен статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

WBA официально повысила боксера из статуса регулярного чемпиона до полноценного. Ранее аналогичный статус по версии WBC получил немец Агит Кабайел.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик оставил пояса WBC, IBF и WBA Super. Титул чемпиона IBF пока остается вакантным.

Гассиев проведет бой с французом Тони Йока 11 июля в Москве. 32-летний россиянин провел за карьеру 36 боев — 33 победы, 2 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.