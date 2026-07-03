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3 июля, 12:14

The Ring: Джо Джойс может заменить Йока в бою с Гассиевым

Руслан Минаев

Британский боксер Джо Джойс может заменить француза Тони Йока в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, который был запланирован в Москве 11 июля.

2 июля журналист Дэн Рафаэль сообщил, что француз снялся из-за травмы. В четверг стало известно, что Гассиеву присвоен статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

32-летний россиянин провел за карьеру 36 боев — 33 победы, 2 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

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Бокс
Мурат Гассиев
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