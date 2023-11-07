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Бивол готов сменить весовую категорию: «Почему я не могу подняться выше?»

Давид Хачатрян
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) подтвердил, что готов подняться в первый тяжелый вес после того, как станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Я видел бой Рамиреса и Смита, — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV. — Если они могут, то почему я не могу подняться выше? Мне просто нужно закончить со своей весовой категорией, а потом я буду думать о другом. Надеюсь, я достигну своей цели».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Рамирес победил Джо Смита-младшего (28-5) единогласным решением судей (99-91, 99-91, 99-91) в 10-раундовом поединке. Бой состоялся 8 октября в рамках первого тяжелого веса.

Бокс
Дмитрий Бивол
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