В Санкт-Петербурге пройдет матчевая встреча по боксу Россия — сборная мира

21 июня в рамках Петербургского экономического форума состоится матчевая встреча по боксу, которой сборной России будет противостоять сборная мира. Бои пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Формат боя — четыре раунда по три минуты.

Цвета сборной России будут защищать титулованные спортсмены Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Александр Зырянов, Юрий Осипов и Давид Суров. Их соперниками станут венесуэлец Уильям Флорес, Артур Базеян из Армении, Рахмат Сейтжан из Казахстана, аргентинец Эмилиано Пучета и австралиец Джексон Мюррей.