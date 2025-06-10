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В Санкт-Петербурге пройдет матчевая встреча по боксу Россия — сборная мира

Анатолий Курагин

21 июня в рамках Петербургского экономического форума состоится матчевая встреча по боксу, которой сборной России будет противостоять сборная мира. Бои пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Формат боя — четыре раунда по три минуты.

Цвета сборной России будут защищать титулованные спортсмены Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Александр Зырянов, Юрий Осипов и Давид Суров. Их соперниками станут венесуэлец Уильям Флорес, Артур Базеян из Армении, Рахмат Сейтжан из Казахстана, аргентинец Эмилиано Пучета и австралиец Джексон Мюррей.

Матчевая встреча организована промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Турнир, который в прямом эфире покажет Первый канал, состоится в концертно-спортивном комплексе «Арена».

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