Фьюри: «Я скучаю по всему, что связано с большими боями»

Британский боксер Тайсон Фьюри в преддверии боя с россиянином Арсланбеком Махмудовым признался, что скучал по всему, что связано с большими поединками.

«Люди всегда сомневаются в моих уходах из бокса. Я уходил пять раз раньше и делал это со всей искренностью. Четыре раза я успешно возвращался, и посмотрим, будет ли это пятым.

Не сомневайтесь: когда я ухожу, у меня нет абсолютно никакого желания возвращаться, но я скучаю по игре. Однако через несколько месяцев мне надоедает обычная жизнь. Отводить детей в школу, выгуливать собак — вся эта рутина. Я скучаю по всему, что связано с большими боями.

На этот раз было несколько определяющих моментов, и один из них — авария Энтони Джошуа в Нигерии. Я подумал, что жизнь очень коротка. Когда случаются такие вещи, это подтверждает, что завтрашний день не гарантирован.

Нужно жить каждым днем, как будто он последний, и получать удовольствие. Я подумал про себя: у меня все еще есть любовь к этой игре, и я знаю, что все еще могу это делать, поэтому я возвращаюсь», — сказал 37-летний боксер на пресс-конференции.

Махмудов и Фьюри проведут поединок в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне. Он станет главным событием боксерского вечера на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

У Фьюри 34 победы в профессиональных поединках при одной ничьей, у 36-летнего Махмудова — 21 победа и два поражения.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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