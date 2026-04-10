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Фьюри: «Я скучаю по всему, что связано с большими боями»

Павел Лопатко

Британский боксер Тайсон Фьюри в преддверии боя с россиянином Арсланбеком Махмудовым признался, что скучал по всему, что связано с большими поединками.

«Люди всегда сомневаются в моих уходах из бокса. Я уходил пять раз раньше и делал это со всей искренностью. Четыре раза я успешно возвращался, и посмотрим, будет ли это пятым.

Не сомневайтесь: когда я ухожу, у меня нет абсолютно никакого желания возвращаться, но я скучаю по игре. Однако через несколько месяцев мне надоедает обычная жизнь. Отводить детей в школу, выгуливать собак — вся эта рутина. Я скучаю по всему, что связано с большими боями.

На этот раз было несколько определяющих моментов, и один из них — авария Энтони Джошуа в Нигерии. Я подумал, что жизнь очень коротка. Когда случаются такие вещи, это подтверждает, что завтрашний день не гарантирован.

Арсланбек Махмудов.Самый страшный день. Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова

Нужно жить каждым днем, как будто он последний, и получать удовольствие. Я подумал про себя: у меня все еще есть любовь к этой игре, и я знаю, что все еще могу это делать, поэтому я возвращаюсь», — сказал 37-летний боксер на пресс-конференции.

Махмудов и Фьюри проведут поединок в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне. Он станет главным событием боксерского вечера на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

У Фьюри 34 победы в профессиональных поединках при одной ничьей, у 36-летнего Махмудова — 21 победа и два поражения.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Тайсон Фьюри
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