Фьюри: «Я снесу Махмудову голову с плеч»

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Арсланбека Махмудова.

«Рано или поздно этим так называемым чемпионам мира по алфавиту придется драться со мной. На них будут охотиться и уничтожат. С кем они встретятся за деньги? Я человек денег. Тот, кто завладеет поясом, к концу года будет на коленях. Это мой шестой поединок на стадионе подряд. Кто делал это раньше? СhatGPT говорит, что никто. Махмудов — здоровяк ростом 6 футов 7 дюймов. Я снесу ему голову с плеч. Он дерется с великим Тайсоном Фьюри. Очевидно, что я лучший боец в этом дивизионе. Я собираюсь доказывать это снова, снова и снова», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.