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10 апреля, 00:53

Фьюри: «Я снесу Махмудову голову с плеч»

Сергей Ярошенко

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Арсланбека Махмудова.

«Рано или поздно этим так называемым чемпионам мира по алфавиту придется драться со мной. На них будут охотиться и уничтожат. С кем они встретятся за деньги? Я человек денег. Тот, кто завладеет поясом, к концу года будет на коленях. Это мой шестой поединок на стадионе подряд. Кто делал это раньше? СhatGPT говорит, что никто. Махмудов — здоровяк ростом 6 футов 7 дюймов. Я снесу ему голову с плеч. Он дерется с великим Тайсоном Фьюри. Очевидно, что я лучший боец в этом дивизионе. Я собираюсь доказывать это снова, снова и снова», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Арсланбек Махмудов.Самый страшный день. Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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