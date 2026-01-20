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20 января, 15:13

Бой за титул чемпиона мира WBA пройдет в Челябинске 14 февраля

Анастасия Пилипенко

На арене «Трактор» в Челябинске 14 февраля пройдет Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, в рамках которого будет разыгран пояс временного чемпиона мира в категории до 59 кг по версии WBA.

За титул поборется россиянин Эльнур Самедов, первый номер мирового рейтинга и представитель RCC Boxing Promotions. Его соперником станет колумбийский панчер Джон Гутьеррес.

Победитель этого поединка с высокой вероятностью в следующем бою сразится с действующим чемпионом WBA британцем Джеймсом Диккенсом, который ранее победил Альберта Батыргазиева.

Также в рамках вечера запланированы бои с участием непобежденных боксеров из Челябинска и Миасса.

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