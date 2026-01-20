Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

20 января, 14:09

Халидов: «Не ожидаю от Лардуэта какой-то опасности в бою»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боксер Мурад Халидов (11-0, КО 6) поделился ожиданиями от своего поединка с кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1, КО 13) за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

«Кубинская школа бокса очень крутая. Замечу, что он особо не перестроился на профессионалы. Сейчас он, по сути, только набрал вес. Я уже посмотрел его поединки. Могу сказать, что особо удара у него нет. Честно, не ожидаю от него какой то опасности. Но со своей стороны могу сказать, что готовлюсь на все 100 процентов, не расслабляюсь. У меня нет никакой недооценки соперника, при этом нет и переоценки. Все по фактам. Он не обладает суперударом, выносливостью, скоростью. Но у него есть дух — он идет вперед, это неуступчивый парень. У нас будет яркий и зрелищный бой. Будет столкновение схожих стилей», — приводит слова Халидова пресс-служба IBA.

10-раундовый поединок Халидова и Лардуэта состоится 30 января в Москве и возглавит турнир «IBA.PRO 14», который пройдет в рамках Всероссийского боксерского форума.

В своем последнем бою 37-летний Халидов, известный также по выступления на голых кулаках, в октябре в Санкт-Петербурге в седьмом раунде нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина в главном поединке турнира «IBA.PRO 10». Бронзовый призер чемпионата мира-2009 и участник Олимпийских игр-2012 Лардуэт все свои профессиональные поединки провел на территории Германии, боксер владел региональными титулами по версии WBC. В 2025 году 35-летний Лардуэт боксировал дважды, одержав две досрочные победы. По любителям Лардуэт дважды побеждал двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Баходира Жалолова из Узбекистана.

Также в рамках турнира «IBA.PRO 14» в московском Международном центре бокса в «Лужниках» свои официальные дебютные бои на профессиональном ринге проведут чемпион мира-2025 Давид Суров и призер чемпионатов мира Эдмонд, а финалист чемпионата мира-2025 Евгений Кооль второй раз выйдет по профессионалам.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российские хакеры нашли документы об ударах ВСУ по нефтяным терминалам в РФ
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
«Спартак» представил нового нападающего, «Зенит» стал ближе к продаже Луиса Энрике, Батраков согласился уехать в Турцию. Главные трансферные слухи РПЛ за 6 августа
Сикорский призвал обсудить уничтожение ракет в небе над Украиной
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
Экономист оценил рост средней зарплаты россиян в 12%
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Никита Цзю заявил, что Зерафа сдался в бою с ним

Бой за титул чемпиона мира WBA пройдет в Челябинске 14 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости