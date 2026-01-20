Халидов: «Не ожидаю от Лардуэта какой-то опасности в бою»

Российский боксер Мурад Халидов (11-0, КО 6) поделился ожиданиями от своего поединка с кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1, КО 13) за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

«Кубинская школа бокса очень крутая. Замечу, что он особо не перестроился на профессионалы. Сейчас он, по сути, только набрал вес. Я уже посмотрел его поединки. Могу сказать, что особо удара у него нет. Честно, не ожидаю от него какой то опасности. Но со своей стороны могу сказать, что готовлюсь на все 100 процентов, не расслабляюсь. У меня нет никакой недооценки соперника, при этом нет и переоценки. Все по фактам. Он не обладает суперударом, выносливостью, скоростью. Но у него есть дух — он идет вперед, это неуступчивый парень. У нас будет яркий и зрелищный бой. Будет столкновение схожих стилей», — приводит слова Халидова пресс-служба IBA.

10-раундовый поединок Халидова и Лардуэта состоится 30 января в Москве и возглавит турнир «IBA.PRO 14», который пройдет в рамках Всероссийского боксерского форума.

В своем последнем бою 37-летний Халидов, известный также по выступления на голых кулаках, в октябре в Санкт-Петербурге в седьмом раунде нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина в главном поединке турнира «IBA.PRO 10». Бронзовый призер чемпионата мира-2009 и участник Олимпийских игр-2012 Лардуэт все свои профессиональные поединки провел на территории Германии, боксер владел региональными титулами по версии WBC. В 2025 году 35-летний Лардуэт боксировал дважды, одержав две досрочные победы. По любителям Лардуэт дважды побеждал двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Баходира Жалолова из Узбекистана.

Также в рамках турнира «IBA.PRO 14» в московском Международном центре бокса в «Лужниках» свои официальные дебютные бои на профессиональном ринге проведут чемпион мира-2025 Давид Суров и призер чемпионатов мира Эдмонд, а финалист чемпионата мира-2025 Евгений Кооль второй раз выйдет по профессионалам.