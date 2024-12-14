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Сегодня, 13:00

Мамиашвили — о бое Фьюри против Усика: «Будет много раундов, победит терпение»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Это будет интересно. Думаю, здесь победит знание, умение и терпение. Нокаута, конечно, не будет. У Усика нет такого решающего, акцентированного удара. Будет много раундов и победит терпение. Фьюри плохо обучен в моем понимании», — сказал Мамиашвили для «СЭ».

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Александр Абустин

Александр Усик
Михаил Мамиашвили
Тайсон Фьюри
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