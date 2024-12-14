Боксер Джонсон заявил, что горд быть россиянином

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон прокомментировал выступление под российским флагом.

«Выходить под флагом и с гимном России — это большая честь для меня. Я горд, что являюсь россиянином. Сейчас — лучшее время в моей жизни», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Ранее Джонсон, получивший российское гражданство в январе, прошел курс подготовки во ФСИН.

45-летний россиянин 13 декабря провел бой по боксу против бойца ММА Виталия Минакова. Поединок завершился вничью.