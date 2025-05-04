Бокс/ММА
4 мая, 09:02

Бой Альвареса и Кроуфорда состоится 12 сентября

Руслан Минаев
Сауль Альварес и Уильям Скалл.
Фото Reuters

Мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд проведут бой 12 сентября, заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

34-летний Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На его счету 63 победы за карьеру, 2 поражения и 2 ничьих.

37-летний Кроуфорд становился абсолютным чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе. На его счету 41 победа в 41 бое, 31 поединок завершился досрочно.

