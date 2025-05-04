Кроуфорд о бое Альвареса и Скалла: «Канело сделал все необходимое для победы»

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Сауля Альвареса над Уильямом Скалом.

Мексиканец победил единогласным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«Он сделал все необходимое, чтобы выполнить работу. С учетом того, кто стоял перед ним», — сказал Кроуфорд, который поднялся на ринг после боя.

34-летний Альварес одержал 63-ю победу в карьере. На его счету также 2 поражения и 2 ничьих.

Поединок Альвареса и Кроуфорда ожидается в сентябре 2025 года. На счету 37-летнего Кроуфорда 41 бой и 41 победа (31 нокаут).