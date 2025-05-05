Японец Иноуэ победил американца Карденаса и остался абсолютным чемпионом мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ сохранил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, одержав победу над американцем Рамоном Карденасом.

Бой прошел в Лас-Вегасе и закончился техническим нокаутом в восьмом раунде. В начале поединка, во втором раунде, Карденас отправил Иноуэ в нокдаун, однако это не помешало японцу продолжить бой и одержать победу.

После этого поединка в профессиональной карьере 32-летнего Иноуэ стало 30 побед. Его оппонент, 29-летний Рамон Карденас, потерпел второе поражение при 26 победах.