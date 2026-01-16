Бой Никиты Цзю и Зерафы признан несостоявшимся

Поединок между Никитой Цзю и Майклом Зерафой признан несостоявшимся.

Бой проходил в Брисбене (Австралия) в рамках вечера профессионального бокса и был его главным событием.

Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд (9 — нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.

Никита Цзю является сыном экс абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.