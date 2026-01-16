BBC: Джошуа возобновил тренировки после ДТП в Нигерии

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа возобновил тренировки после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два его друга. Об этом сообщает BBC.

6 января дядя боксера Адедамола Джошуа заявил, что спортсмен завершил карьеру.

29 декабря Джошуа попал в ДТП на трассе Лагос-Ибадан, в результате которого погибли два его друга. Сам боксер был выписан из больницы спустя три дня.

36-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012. Всего на его счету 29 побед при 4 поражениях в профессиональном боксе.