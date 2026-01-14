Бой Мурада Халидова и кубинца Лардуэта возглавит «IBA.PRO 14» в Москве

Российский боксер Мурад Халидов (11-0, КО 6) 30 января в Москве проведет бой с кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1, КО 13). Этот 10-раундовый поединок за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе возглавит турнир «IBA.PRO 14», который пройдет в московском Международном центре бокса в «Лужниках» в рамках Всероссийского боксерского форума.

В своем последнем бою 37-летний Халидов, известный также по выступления на голых кулаках, в октябре в Санкт-Петербурге в седьмом раунде нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина в главном поединке турнира «IBA.PRO 10». Бронзовый призер чемпионата мира-2009 и участник Олимпийских игр-2012 Лардуэт все свои профессиональные поединки провел на территории Германии, боксер владел региональными титулами по версии WBC. В 2025 году 35-летний Лардуэт боксировал дважды, одержав две досрочные победы. По любителям Лардуэт дважды побеждал двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Баходира Жалолова из Узбекистана.

В со-главном событии «IBA.PRO 14» на профессиональном ринге дебютирует 21-летний российский тяжеловес Давид Суров, который в декабре в Дубае завоевал золотую медаль чемпионата мира. В Москве свои профессиональные поединки проведут и серебряные призеры чемпионата мира-2025 — Эдмонд Худоян и Евгений Кооль. Трехкратный чемпион России Евгений Кооль (1-0, КО 1) в 6-раундовом поединке в полусреднем весе встретится с призером Африканских игр, чемпионом Африки-2017 и участником Олимпийских игр-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом (25-8, КО 4) из Намибии. Соперники Сурова и Худояна будут объявлены в самое ближайшее время.

Кард турнира « IBA.PRO 14» без боев Сурова и Худояна выглядит следующим образом:

— Полулегкий вес, женщины, 6 раундов: Дарья Абрамова (Россия) — Миджгона Самадова (9-13, КО 2, Таджикистан);

— Полусредний вес, 6 раундов: Евгений Кооль (1-0, КО 1, Россия) — Джонас Джуниус Джонас (25-8, КО 4, Намибия);

— Второй средний вес, 8 раундов: Чеэрав Ашалаев (1-0, Россия) — Артыш Лопсан (14-2-2, КО 9, Россия);

— Полусредний вес, 8 раундов: Алан Хугаев (21-0, КО 10, Россия) — Хавасбек Асадуллаев (7-0, КО 5, Узбекистан);

— Тяжелый вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Мурад Халидов (11-0, КО 6, Россия) — Хосе Лардуэт (15-1, КО 13, Куба).