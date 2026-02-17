Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Фьюри раскрыл причину своего пятого возвращения в бокс

Алина Савинова

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, что побудило его вновь возобновить карьеру и провести бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

По словам спортсмена, поворотным моментом стала трагедия, случившаяся с его давним соперником Энтони Джошуа. В декабре 2025 года Джошуа попал в серьезную автокатастрофу в Нигерии, в которой погибли двое его тренеров. Эта новость потрясла Фьюри, который в тот момент отдыхал с семьей в Таиланде.

«Я услышал все эти новости и подумал: жизнь очень коротка, очень драгоценна и очень хрупка, и в любой момент может случиться что угодно. Никогда не следует откладывать дела на завтра, на следующий год или на следующую неделю, потому что завтра никому не обещано. Нужно жить сегодняшним днем. Тогда же я принял решение вернуться в бокс», — цитирует Фьюри ВВС.

37-летний британец также заявил, что намерен «сделать бокс великим снова», поскольку после его ухода этот вид спорта, по его мнению, «стал скучным» .

Поединок между Фьюри и 36-летним Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании. На счету британца 34 победы, 2 поражения и 1 ничья, у Махмудова — 21 победа и 2 поражения.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
Месси забил четыре гола в матче «Интер Майами» и «Монреаля»
Ставка «Ман Сити» на 100 миллионов: с 18-летнего Буадди будут спрашивать по стандартам Родри
«Что вообще происходит?» ISU меняет критерии по отбору на этапы Гран-при
Что произошло за ночь 30 августа. Главное
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера состоится 25 апреля в Конго

Цзю шокирован предстоящим боем Тайсона и Мейвезера: «Я люблю цирк, но только когда там выступают циркачи, а не боксеры»
Новости
RSS RSS
Все новости