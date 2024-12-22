Появились фото судейских карточек боя Усика и Фьюри

Появились судейские карточки поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Бой прошел все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик также одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.