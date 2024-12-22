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Усик — о Фьюри: «Я очень уважаю этого парня, это очень жесткий оппонент»

Сергей Разин
корреспондент
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Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Reuters

Украинский боксер Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри рассказал о взаимоотношениях с британцем.

«Что чувствую по отношению к Фьюри после 24 раундов? Он мой лучший друг. Я очень уважаю этого парня, это очень жесткий оппонент. Фьюри сделал меня сильнее. Это большой парень, жесткий боксер. Да, он много говорит, но это просто шоу. Я очень его уважаю. Слушайте, 24 раунда... Теперь это уже история», — сказал Усик на пресс-конференции.

Александр Усик единогласным решением судей победил Тайсона Фьюри в&nbsp;Эр-Рияде 22&nbsp;декабря. Усик снова победил Фьюри. Трилогия отменяется?

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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