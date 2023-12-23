Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: кард и где смотреть трансляцию сегодня

Боксерский турнир «Судный день» начнется в Эр-Рияде 23 декабря в 19:00 мск

Боксерский турнир «The day of reckoning» («Судный день») пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, в субботу. Турнир, организованный в рамках ежегодного туристического фестиваля в Саудовской Аравии, начнется в 19.00 по московскому времени.

Главным событием боксерского вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура

Полный кард боксерского турнира «Судный день» 23 декабря

Энтони Джошуа (Великобритания, 26-3) — Отто Валлин (Швеция, 26-1), тяжелый вес Деонтей Уайлдер (США, 43-2-1) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 33-3), тяжелый вес

Дмитрий Бивол (Россия, 21-0) — Линдон Артур (Великобритания, 23-1), полутяжелый вес, бой за пояс WBA Super

Даниэль Дюбуа (Великобритания, 19-2) — Джаррелл Миллер (США, 26-0-1), тяжелый вес

Джей Опетайя (Австралия, 23-0) — Эллис Зорро (Великобритания, 17-0), крузервейт (вес между полутяжелым и тяжелым), бой за пояс IBF

Арсланбек Махмудов (Россия, 18-0) — Агит Кабайел (Германия, 23-0), тяжелый вес

Филип Хргович (Хорватия, 16-0) — Марк Де Мори (Хорватия, 41-2-2), тяжелый вес

Фрэнк Санчес (Куба, 23-0) — Джуниор Фа (Новая Зеландия, 20-2), тяжелый вес

Основная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также покажет Первый канал. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.

Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!

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