Цопанов — об Иличе: «Он чистый аферист и клоун. Ему заплатили все деньги»

Основатель Pravda old school boxing Хетаг Цопанов ответил сербскому бойцу Александру Иличу, который ранее утверждал, что ему в лиге не выплатили гонорар за бой против Магомеда Исмаилова.

«Илич — это чистый аферист, — сказал Цопанов журналистам после турнира Pravda 22 декабря. — Я хотел его сейчас встретить в Москве и спросить: «Кто тебе ни рубля не отдал?!» Вся эта индустрия привыкла, мол, помолол перед журналистами языком и уехать к себе. А я хотел у него спросить: «Кто тебе денег должен?!» Перед ним все бегали на турнире, чтобы было комфортно. Он никогда такого в жизни не видел. Ему просто фартануло, что в RCC он случайно выиграл у Шлеменко. И он поверил, что он спортсмен. Одна случайность его приподняла, а теперь его язык опустил его ниже плинтуса. Ради чего он это говорил? Ради одного дня славы? Чтобы его упомянули? Мне очень интересно, кто ему теперь предложит бой в России. Никто этого не должен делать. Ведь был контракт, переводы и так далее. Но он все равно говорит, что ему не заплатили. Кто это? Он реально чистый клоун. Можете так ему и передать».

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса, который состоялся в октябре прошлого года на турнире промоушена Pravda в Москве.