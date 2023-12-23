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Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: началась прямая трансляция турнира в Саудовской Аравии

Боксерский турнир «Судный день» начался в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

В Эр-Рияде стартовал Боксерский турнир «The day of reckoning» («Судный день»), который был организован в рамках ежегодного туристического фестиваля в Саудовской Аравии.

Главным событием боксерского вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Также в рамках турнира действующий чемпион мира по версии WBA из России Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против представителя Великобритании Линдона Артура.

Основная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также будет показан в эфире Первого канала. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — 23.35 по московскому времени.

Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!

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Бокс
Дмитрий Бивол
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Бои Бивола, Джошуа и Уайлдера: кард и где смотреть трансляцию сегодня

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