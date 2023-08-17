Боб Арум назвал действующего боксера, который превосходит Мэнни Пакьяо

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе японец Наоя Иноуэ (25-0) лучше экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«Иноуэ — потрясающий, невероятный боец. Такого мы еще не видели, может быть, со времен Мэнни Пакьяо. Возможно, он лучше, чем Пакьяо. Я думаю, что у него есть шанс подняться выше, может быть, даже в полулегкий или легкий вес. Иноуэ — это особенный боец», — сказал Арум в интервью Little Giant Boxing.

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.