Эдди Хирн назвал Уайлдера переоцененным боксером: «Он не побеждал элитных бойцов»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) переоцененным боксером.

«Я не могу поверить в то, как высоко люди оценивают Деонтея Уайлдера. Он никогда не побеждал тяжеловесов из первой пятерки. Луис Ортис — это его лучшая победа. Он был уничтожен в первом бою, во втором бою он проигрывал 7-0. Он никогда не побеждал элитных тяжеловесов», — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Поединок экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии. Стороны уже ведут переговоры.