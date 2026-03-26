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Американскую боксершу Исис Сио выписали из больницы после боя с Камарильо

Павел Лопатко

Американская боксерша Исис Сио вернулась домой после пребывания в больнице в связи с травмой, полученной в поединке с соотечественницей Джослин Камарильо, сообщает TMZ Sports.

19-летняя спортсменка в ходе боя потеряла сознание и упала на ринг. Перед этим она пропустила от соперницы комбинацию по корпусу и в голову. В больнице Сио ввели в искусственную кому.

После выписки боксерша призвала не критиковать ее соперницу, которой присудили технический нокаут.

У Сио одна победа при трех поражениях, Камарильо выиграла все шесть поединков со своим участием.

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