Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) победит обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе Каллума Смита (29-1). Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Теперь будем ждать поединок Артура с Каллумом Смитом. Твои мысли насчет этого боя?

— Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит.

— Почему?

— Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует.

Бетербиев должен подраться со Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.