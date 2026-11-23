Тайсон Фьюри рассказал, что у него диагностировали шизофрению

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что у него диагностировали шизофрению. Об этом сообщает Deadline.

38-летний британец рассказал о диагнозе в документальном фильме Netflix, премьера которого состоится 27 ноября. По словам спортсмена, шизофрению у него выявили вскоре после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, а в 2017-м диагностировали биполярное расстройство.

«Словами невозможно описать, в какой темноте я находился. Я словно оказался в самом аду. Иногда я был абсолютно уверен, что закончу в палате с мягкими стенами и запертой дверью. Это меня очень пугало.

Я просыпался по ночам, тревога буквально парализовала меня. Я просто не мог с ней справиться. В итоге я обратился к психиатру в Лондоне. Она задала мне огромное количество вопросов, и оказалось, что у меня были все симптомы. Депрессия, тревожность, биполярное расстройство», — рассказал Фьюри.

В фильме также затрагиваются воспоминания боксера о событиях октября 2017 года, когда он решил изменить образ жизни и вернуться в спорт. Фьюри признался, что в тот период страдал от алкогольной зависимости и был недоволен своим физическим состоянием.

В документальной картине продолжительностью 90 минут также приняли участие супруга спортсмена Пэрис Фьюри и его отец Джон Фьюри. Фильм посвящен карьере британца, его спортивным достижениям и проблемам с психическим здоровьем.

За профессиональную карьеру Фьюри провел 39 боев, в которых одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один поединок завершил вничью. Оба поражения британцу нанес украинец Александр Усик в 2024 году.

11 декабря Фьюри проведет поединок против соотечественника Энтони Джошуа.