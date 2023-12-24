Бивол: «Бой с Бетербиевым состоится не раньше апреля 2024-го»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) заявил, что договариваться о поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) не нужно, так как он уже дал согласие. Об этом Бивол сказал в интервью «СЭ».

— Сделают теперь саудиты бой с Артуром [Бетербиевым]? Сколько процентов даешь, что они сделают?

— Не знаю, сколько процентов, но я думаю, сделают. Я надеюсь, что сделают. Бой за абсолютного чемпиона. От меня уже ничего не зависит, если честно. Я провел бой, жив здоров. У меня уже есть условие на этот бой.

— Те, которые предложили саудовские организаторы?

— Договариваться об этом бое уже не нужно. Я уже согласен на него.

— Это лучшие условия в карьере?

— Ну да, конечно. Одни из лучших. Бой все-таки за абсолютного чемпиона.

— Дата боя приблизительно обговорена?

— Не раньше апреля, наверное.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.