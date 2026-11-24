Тренер Субханкулова: «Артур умеет выдерживать любое давление. Он готов к бою с Крусом за титул IBF»

Тренер российского боксера Артура Субханкулова Мария Карабанова рассказала о подготовке спортсмена к бою с кубинцем Энди Крусом за вакантный титул чемпиона мира IBF в легком весе.

«Мы отдаем себе отчет, что нам предстоит провести бой за титул чемпиона мира. Артур у меня цельный боксер со стержнем. Мне очень с ним повезло — он настоящий боец. И он умеет выдерживать любое давление. У меня нет необходимости искать какую-то дополнительную мотивацию, потому что он все сам осознает.

Крус опасен своей невероятной технической оснащенностью. Я высоко ценю его мастерство и считаю его одним из лучших боксеров в категории. Пожалуй, технически он оснащен так, как ни один боксер в мире. Но мы готовы к этому бою, мы проявим все свое мастерство. Я верю в своего боксера», — сказала Карабанова пресс-службе Федерации бокса России.

Поединок состоится 27 ноября в Уфе и возглавит турнир IBA.PRO 22. На счету 34-летнего Субханкулова 12 побед в 12 профессиональных боях, у 31-летнего Круса — семь побед и одно поражение.

В мае 2019 года боксеры встречались на любительском ринге в Чехии. Тогда кубинец победил раздельным решением судей. В январе 2026-го Крус уступил Рэймонду Мураталье в бою за пояс IBF.