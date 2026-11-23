Баколе заменит Опетайю в бою с Уайлдером 11 декабря

Конголезский боксер Мартин Баколе проведет поединок с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). Об изменении состава участников сообщило участвующее в организации шоу издание The Ring.

Изначально соперником Уайлдера должен был стать австралиец Джей Опетая. Однако он снялся с боя после обострения травмы руки, полученной на тренировке. Его место занял 33-летний Баколе, который прежде готовился к встрече с Соломоном Адебайо.

В активе Баколе 21 победа, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Уайлдер одержал 45 побед при четырех поражениях и одной ничьей. Поединок состоится на стадионе «Принсипалити» в рамках вечера, главным событием которого станет бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.