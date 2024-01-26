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Допинг

Сегодня, 11:25

Бетербиев о «нетипичной» допинг-пробе перед боем с Каллумом Смитом: «Был бы повод — они бы не дали мне боксировать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал информацию о том, что его допинг-проба перед поединком с британцем Каллумом Смитом дала «нетипичный результат».

12 января стало известно, что у боксера обнаружили повышенный уровень гормона роста и метаболита тестостерона в пробе, сданной в декабре прошлого года. При этом оба вещества естественным образом встречаются в организме, и «нетипичный» результат не является нарушением антидопинговых правил.

«Конечно, неприятно, когда ты знаешь, что не принимаешь ничего запрещенного. Всю любительскую карьеру прошел — всегда тесты были хорошие, никогда такого не было. Может, произошла какая-то ошибка. Я даже сам не понял, что это значит, но, думаю, если бы у них был повод, они бы не дали мне боксировать», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» Бетербиев.

Поединок Бетербиева и Смита состоялся в ночь на 14 января в Канаде. Россиянин одержал победу в седьмом раунде техническим нокаутом.

Бокс
Артур Бетербиев
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