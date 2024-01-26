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Сегодня, 11:50

Представители Майка Тайсона опровергли информацию о переговорах по бою с Емельяненко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Майк Тайсон.
Фото Global Look Press

Представители Майка Тайсона опровергли информацию о заинтересованности в бое с Емельяненко, заявив, что переговоры о поединке по боксу не ведутся. Об этом сообщает журналист издания The Sun Чисанга Малата.

«Вопреки сообщениям, Майк Тайсон не ведет переговоры о боксе с иконой ММА Федором Емельяненко в Саудовской Аравии. Его представители сказали мне сегодня: «Это ложь. Мистер Тайсон ни с кем из своего лагеря не разговаривал. Он не заинтересован в бою с ним ни сейчас, ни в будущем», — написал Малата в соцсетях.

Ранее в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги Емельяненко рассказал о ходе переговоров по боксерскому бою с Майком Тайсоном в Саудовской Аравии.

Федор Емельяненко и&nbsp;Майк Тайсон. Федор Емельяненко хочет биться с Тайсоном. Почему этот бой нереален

Бокс
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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