Бетербиев о поединке с Биволом: «Это самый важный и актуальный бой на сегодня»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о переговорах по проведению поединка с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Сейчас идут уже более конкретные разговоры. Сторона Бивола вроде как дала согласие. Значит, наверное, в ближайшее время у нас будут новости по дате или месту проведения боя. Говорили про Эр-Рияд и середину лета? Да, скорее всего. Предметных переговоров еще не было. Только неделя с небольшим прошла после моего боя. Мне дали отдохнуть две недели, одна уже прошла. Хочу начать тренировки, мне без них скучно.

Если все срастется — это самый важный и актуальный бой на сегодня, мне кажется. Поединок за титул абсолютного чемпиона. На кону будут стоять четыре пояса. Каждая сторона будет заинтересована в победе. Посмотрим, что у кого получится», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» Бетербиев.

25 января стало известно, что 39-летний Бетербиев (20-0, 20 КО) может провести бой против 33-летнего россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО) 1 июня в Саудовской Аравии.