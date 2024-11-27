Бетербиев и Бивол могут провести реванш 22 февраля 2025 года

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев и его соотечественник Дмитрий Бивол могут провести реванш на турнире в Эр-Рияде 22 февраля, сообщает Fight Freaks Unite.

13 октября Бетербиев решением судей нанес Биволу первое поражение в его карьере — 114-114, 115-113, 116-112. Позже проигравший боксер подал апелляцию на результат боя.

На счету 39-летнего Бетербиева ни одного поражения при 21 победе в профессиональной карьере.