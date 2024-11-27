Фьюри — о бое с Усиком: «Это лучший соперник, с которым я когда-либо бился»
21 декабря состоится бой-реванш Тайсона Фьюри (34-1-1) и Александра Усика (22-0). Британский боксер поделился мнением о своем предстоящем сопернике.
«Думаю, что он лучший соперник, с которым я когда-либо бился. Раньше я дрался с чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух весовых категориях. Это ставит его на вершину», — сказал Фьюри для FTTV Boxing.
Ответный поединок Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой состоялся в мае — украинский боксер победил раздельным решением судей.
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