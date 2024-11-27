Цзю прокомментировал бой Фьюри и Усика: «На кону большие деньги. Оба замотивированы»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Ожидаю яркий поединок, захватывающий. Надеюсь, со стороны обоих боксеров будет хороший бой. Фаворит? Если Александр не потерял мотивацию, он такой же голодный до сих пор. У него большая мотивация. Но они оба замотивированы. Все-таки на кону большие деньги», — сказал Цзю для «СЭ».