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Цзю прокомментировал бой Фьюри и Усика: «На кону большие деньги. Оба замотивированы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Ожидаю яркий поединок, захватывающий. Надеюсь, со стороны обоих боксеров будет хороший бой. Фаворит? Если Александр не потерял мотивацию, он такой же голодный до сих пор. У него большая мотивация. Но они оба замотивированы. Все-таки на кону большие деньги», — сказал Цзю для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Бокс
Александр Усик
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
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