Бетербиев хочет, чтобы бой с Биволом состоялся после 1 июля

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев подтвердил, что контракт на поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом еще не подписан.

«Не хочу быть голословным. Да, разговоры идут, и названная дата мне примерно подходит. Хотя было бы удобнее, если бы бой состоялся чуть позже. Ведь Рамадан завершится в начале апреля, и в этом случае у меня останется менее двух месяцев на подготовку. Но это не принципиально. Что касается контракта, то он пока не подписан, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Окончательно подтвердить все это смогу лишь после того, как документы будут оформлены», — приводит слова Бетербиева RT.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Официально бой еще не анонсирован.