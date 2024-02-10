Дмитрий Кудряшов заявил, что ему обещали бой в марте

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов назвал сроки, когда планирует провести следующий бой.

«Не слышал, мне обещали бой в марте, но согласен и на вторую половину года. С Владимиром Хрюновым еще не разговаривал. У него всегда наполеоновские планы, но они не всегда соответствуют действительности. Если у него есть что-то интересно для меня, я рад», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

27 апреля 2023 года во Владикавказе 38-летний Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках главного события турнира Pravda. На счету спортсмена 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений.